ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KARGO UÇUŞLARI SONA ERDİ - Haberler
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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KARGO UÇUŞLARI SONA ERDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KARGO UÇUŞLARI SONA ERDİ

ATATÜRK Havalimanı kargo uçuşlarına kapatıldı.

ATATÜRK Havalimanı kargo uçuşlarına kapatıldı. Havayolu şirketleri operasyonlarını bugünden itibaren İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kargo operasyonumuzu tümüyle İstanbul Havalimanından yapmaya  başladık. İstanbul Havalimanındaki tam otomatik depolama kapasiteli SMARTIST kargo tesisimizde müşterilerimize kaliteli hizmet sunuyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Güncel, Haber

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