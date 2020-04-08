Atatürk Havalimanı'nda inşaat hareketliliği...İş makineleri havalimanına girmeye başladı
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İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan

Atatürk Havalimanı'nda inşaat hareketliliği...İş makineleri havalimanına girmeye başladı

Atatürk Havalimanı'nda inşaat hareketliliği...İş makineleri havalimanına girmeye başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs ile mücadele için hastane yapılacağını açıklamasının ardından Atatürk Havalimanı'nda hareketlilik başladı.

08.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:31

Atatürk Havalimanı'nda inşaat hareketliliği...İş makineleri havalimanına girmeye başladı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs ile mücadele için hastane yapılacağını açıklamasının ardından Atatürk Havalimanı'nda hareketlilik başladı. İş makinelerinin Atatürk Havalimanı apronuna alınmaya başlandığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından korona virüs ile mücadele için İstanbul'da Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda iki adet bin yataklı hastane yapılacağını açıklamıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bugün Atatürk Havalimanı çevresine hareketlilik başladı. Sabah saatlerinde Yeşilköy'de bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait arazide çalışmaya başlayan iş makineleri, daha sonra Atatürk Havalimanı apronuna alınmaya başladı. Havacılık Müzesi yakınında açılan kapıdan Atatürk Havalimanı apronuna giriş yapan iş makineleri ve malzeme taşıyan tırlar, kameralara yansıdı.

Atatürk Havalimanı'nda inşaat hareketliliği...İş makineleri havalimanına girmeye başladı

Kaynak: İHA

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Atatürk Havalimanı'nda inşaat hareketliliği...İş makineleri havalimanına girmeye başladı
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