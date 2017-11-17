Atatürk Havalimanı'nda Günde Yaklaşık 5 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçiriliyor

Atatürk Havalimanı'nda Günde Yaklaşık 5 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçiriliyor

ATATÜRK Havalimanı gümrük görevlilerinin bir günde ele geçirdiği kaçak sigara sayısı beş bin paketi buluyor.

Atatürk Havalimanı'nda Günde Yaklaşık 5 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçiriliyor

ATATÜRK Havalimanı gümrük görevlilerinin bir günde ele geçirdiği  kaçak sigara sayısı beş bin paketi buluyor. Özellikle Özbekistan'dan getirilmeye çalışılan kaçak sigaralar gümrük görevlilerinin dikkati sayesinde yakalanıyor fakat yine de kaçakçılar getirmekten vazgeçmiyor.  Türkiye'ye kaçak olarak getirilmek istenen sigaraları Dış Hatlar Terminali'nde dizen gümrük görevlileri Atatürk Havalimanı'nda adeta sigara paketlerinden  duvar ördü.

 

 Bu arada sigaraların saklandığı yerlerin tuhaflığı da kimi zaman görevlileri güldürdü.  Sigara paketlerini  x-ray cihazlarında görülmesin diye folyoyla paketleri kaplayan kaçakçılar folyoyayla sarılı olsa dahi paketlerin cihazlarda göründüğünün farkında  bile değiller.  Bir başka kaçak sigara getiren yolcu ise Anadolu'da kara lastik diye bilinen lastik ayakkabıların içine sigara paketlerini zulalamıştı. Bir başkası ise plastik bidona sigaraları saklamaya çalışmıştı. Bütün bu  yöntemlere rağmen yine de  kaçakçılar yakalanmaktan kurtulamıyorlar. - İstanbul