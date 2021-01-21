Atatürk Havalimanı'nda gül kolilerine konulmuş 24 kilo kokain ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Atatürk Havalimanı'nda gül kolilerine konulmuş 24 kilo kokain ele geçirildi

21.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:05

Atatürk Havalimanı'nda, Kolombiya'dan getirilen gül kolileri içinde yurda sokulmak istenen 24 kilo 250 gram kokain ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı'nda, Kolombiya'dan getirilen gül kolileri içinde yurda sokulmak istenen 24 kilo 250 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kolombiya'dan kargo ile yüklü miktarda kokain gönderileceği, bunların yurt genelinde piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, Kolombiya'dan getirilen gül kolileri içerisinde 24 kilo 250 gram kokain ele geçirildi.

Kargo içerisindeki uyuşturucuyu teslim alacak olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Atatürk Havalimanı'nda gül kolilerine konulmuş 24 kilo kokain ele geçirildi
Atatürk Havalimanı'nda gül kolilerine konulmuş 24 kilo kokain ele geçirildi
Atatürk Havalimanı'nda gül kolilerine konulmuş 24 kilo kokain ele geçirildi
Atatürk Havalimanı'nda gül kolilerine konulmuş 24 kilo kokain ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ünal Karaman Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atatürk Havalimanı'nda gül kolilerine konulmuş 24 kilo kokain ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 14:05:35. #1.15#
title