Atatürk Havalimanı'nda "Gergedan Boynuzu" Operasyonu
- Operasyonda ele geçirilenlerin sergilenmesi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 14 milyon 500 bin lira değerinde 21 adet gergedan boynuzu, 1 adet gergedan boynuzu parçası ve 7 paket içerisinde yırtıcı yaban hayvanı tırnağı...
- Operasyonda ele geçirilenlerin sergilenmesi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 14 milyon 500 bin lira değerinde 21 adet gergedan boynuzu, 1 adet gergedan boynuzu parçası ve 7 paket içerisinde yırtıcı yaban hayvanı tırnağı ele geçirildi.
Kaynak: AA