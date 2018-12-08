Atatürk Havalimanı'nda "Gergedan Boynuzu" Operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen ve piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 34 kilogram gergedan boynuzu ele geçirildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Varış Öncesi Yolcu Programı ile Türkiye'yi aktarma noktası olarak kullanan transit yolcular, kamu güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Gümrük Muhafaza ekiplerince analize tabi tutuldu.

Bu kapsamda, risk kriterlerini taşıyan Vietnam uyruklu bir yolcunun seyahat geçmişine ilişkin bilgiler, İstihbarat Bilgi Sistemi'ne girildi ve bu kişi takibe alındı.

Söz konusu kişinin İstanbul Atatürk Havalimanı'nı aktarma noktası olarak kullanacağı bilgisine ulaşan ekipler, Mozambik'ten gelerek transit olarak Vietnam'a gidecek kişiyi Türkiye'ye iner inmez kontrol altına aldı. Gerekli kontrollerin ardından Vietnam uyruklu kişiye ait bagaj uçaktan indirilerek arandı.

Bagajda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 34 kilogram gergedan boynuzu ele geçirildi.

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında yer alan ve ticareti yasak gergedan boynuzları, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.