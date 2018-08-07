Atatürk Havalimanı'nda 12 Milyon TL Değerinde Gergedan Boynuzu Yakalandı

İstanbul Atatürk Havalimanı gümrük muhafaza ekipleri, Afrika'dan gelen bir yolcunun bagajından 9 adet gergedan boynuzu yakaladı. Nesli tükenmekte olan gergedanların kaçak şekilde avlanmasıyla elde edildiği değerlendirilen boynuzların yaklaşık 12 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON TL OLAN 9 GERGEDAN BOYNUZU ELE GEÇİRİLDİ

Atatürk Havalimanı'na gergedan boynuzu kaçakçılığı gümrük ekiplerine takıldı. Güney Afrika'dan İstanbul'a gelen bir yolcunun bagajından şüphelenen gümrük ekipleri, takibe başladı. Ancak yakalanacağını anlayan yolcu, bagajını almayarak havalimanından ayrıldı. Bunun üzerine şüpheli bagajı x-ray cihazına koyan ekipler, gördükleri karşısında şok oldu. Bagaj içerisinde yapılan incelemede 9 adet gergedan boynuzu ele geçirildi. Yakalanan gergedan boynuzlarının piyasa değerinin 12 milyon TL olduğu öğrenildi.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA

Nesli tükenme tehlikesi altında olan gergedanlar, özellikle boynuzları Asya'nın bazı bölgelerinde yüksek fiyatlarla alıcı buluyor. 2008'den bu yana, binden fazlası Güney Afrika'da olmak üzere 6 binden fazla nesli tükenme tehlikesi altında olan Afrika gergedanı kaçakçılar tarafından boynuzları için öldürülüyor.

KİLOSU ALTIN FİYATINDAN DA YÜKSEK

Uzakdoğu'da gergedan boynuzunun kilosu altın fiyatından da yüksek. Gergedan boynuzu Uzak Doğu tedavi yöntemlerinde önemli bir yer tutarken dekorasyon amaçlı olarak da alıcı buluyor. Gergedan boynuzları kilosu 60 bin dolardan satılıyor.