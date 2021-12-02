Son dakika haberleri | ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 60 METRE ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN TEKNİSYEN GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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Son dakika haberleri | ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 60 METRE ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN TEKNİSYEN GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 60 METRE ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN TEKNİSYEN GÖZALTINA ALINDI

Son dakika habere göre ATATÜRK Havalimanı'nda teknisyen olarak çalışan M.A., 60 metre elektrik kablosu çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

ATATÜRK Havalimanı'nda teknisyen olarak çalışan M.A., 60 metre elektrik kablosu çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin kabloları el arabasıyla taşıma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 27 Kasım cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde, Atatürk Havalimanı B Kapısında aniden elektrik kesildi. Havalimanı güvenlik personelince yapılan kontrolde elektrik kablo bağlantılarının kesik olduğu ve 60 metre uzunluğunda bir kablonun yerinde olmadığı tespit edildi. Güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerin haber verdi. Ekiplerce havalimanında bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan araştırmalar sonucu, olayı Atatürk Havalimanı'nda teknisyen olarak çalışan M.A. isimli şüphelinin gerçekleştirildiğini belirledi. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli teknisyen M.A., "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan bugün adliyeye sevk edildi.  Güvenlik kameralarına ise şüphelinin kestiği kabloları el arabasıyla bina dışına taşıdığı ve burada sivil bir araca yüklemesi yansıdı.

- İstanbul

Son dakika haberleri | ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 60 METRE ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN TEKNİSYEN GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberleri | ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 60 METRE ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN TEKNİSYEN GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberleri | ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 60 METRE ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN TEKNİSYEN GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberleri | ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 60 METRE ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN TEKNİSYEN GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberleri | ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 60 METRE ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN TEKNİSYEN GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberleri | ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 60 METRE ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN TEKNİSYEN GÖZALTINA ALINDI

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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