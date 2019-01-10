Atatürk Havalimanı'nda 5,5 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda, Kolombiya'dan gelen ve aktarmalı Ukrayna'ya gidecek yolcunun valizinde 5 kilogram 490 gram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'nda görevli narkotik grubu personelince yapılan risk analizi sonucu, Kolombiya'dan gelen ve İstanbul aktarmalı Kiev'e gidecek Ukrayna uyruklu şahıs şüpheli olarak değerlendirildi.

İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden yapılan sorgulamalarda söz konusu şahsın bir başka şahısla seyahat ettiği, el bagajının yanı sıra bir valizinin olduğu belirlendi. Söz konusu şahsın bulunduğu uçağın Atatürk Havalimanı'na gelmesinin ardından söz konusu valiz narkotik grubu personelince x-ray taramasından geçirildi. Narkotik dedektör köpeklerinin eşliğinde yapılan aramada valizin taban kısmında şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Pasaport incelemesinin ardından şüpheli şahıslar beraberlerinde bulunan eşyalarla detaylı kontrol için Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine getirildi.

Burada yapılan aramada, şüpheli yoğunluğun tespit edildiği valizin taban kısmında sonradan yapıştırıldığı anlaşılan siyah renkli plastik parça söküldü. Bu bölümde, poşetlere sarılı 6 paket bulundu.

Yapılan analizde paketler içinde 5 kilogram 490 gram kokain olduğu anlaşıldı. Şahıslar hakkında hukuki işlem başlatıldı.

Kaynak: AA