Atatürk havalimanı'na metro seferleri durduruldu
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Valiliği, ortaklaşa aldıkları kararla kalabalığın risk oluşturduğu gerekçesiyle Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu'na yolcu taşımacılığını durdurdu.
YENİKAPI'DAN ATATÜRK HAVALİMANI YÖNÜNE SEFER YAPILMIYOR
Metro İstanbul'un yapılan başka bir açıklama da ise, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında Atatürk Havalimanı yönünden Yenikapı yönüne sefer yapılmakta olup, Yenikapı'dan Atatürk Havalimanı yönüne sefer yapılmamaktadır" denildi.
Metro İstanbul, 21 Eylül 2019'da M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında 562.230 yolculuk ile hatta ait günlük yolcu taşıma rekorunun kırıldığını duyurmuştu.
- İstanbul