Atatürk Havalimanı'na İniş Yapan Askeri Uçağın Lastiği Patladı

Atatürk Havalimanı'na İniş Yapan Askeri Uçağın Lastiği Patladı

Enver ALAS - Tansu Edip GÖKBUDAK İstanbul DHABandırmadan kalkarak Atatürk Havalimanı'na iniş yapan askeri nakliye uçağının, piste teker koyduktan sonra lastiği patladı.

Enver ALAS - Tansu Edip GÖKBUDAK İstanbul DHA

Bandırmadan kalkarak Atatürk Havalimanı'na iniş yapan askeri nakliye uçağının, piste teker koyduktan sonra lastiği patladı. Pistin ortasında kalan uçak nedeniyle 05-23 pisti, iniş trafiğine kapandı. İniş ve kalkışlar kontrollü olarak 17-35 pistinden gerçekleştiriliyor. Pistin ortasında kalan C-160 tipi nakliye uçağının, içinde bulunan yükün indirilmesinin ardından pistten çekileceği öğrenildi. İniş ve kalkışta trafik oluştu.

Kaynak: DHA
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