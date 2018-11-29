Atatürk Havalimanı'na İnemeyen 2 Uçak Bursa'ya Yönlendirildi

İstanbul'da, Atatürk Havalimanı'na inemeyen 2 yolcu uçağı, Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş yaptı.



Yenişehir Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak Türk Hava Yollarına ait, Trabzon-İstanbul Atatürk ve Hamburg-İstanbul Atatürk seferlerini yapan yolcu uçakları, İstanbul'daki hava trafiğinden dolayı Bursa'ya yönlendirildi.

Yenişehir Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçakları, bir süre bekledikten ve yakıt aldıktan sonra tekrar İstanbul'a hareket etti.