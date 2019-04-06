Atatürk Havalimanı'na Halaylı Veda
Atatürk Havalimanı'nda son seferin ardından uçuş bilgi ekranları da karardı.
Atatürk Havalimanı'nda son seferin ardından uçuş bilgi ekranları da karardı. Çalışanlar ise halay çekerek havalimanına veda etti.
Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirilen son uçuş THY'nin İstanbul - Singapur seferi oldu. Seferin hareketi ile birlikte havalimanında bulunan uçuş bilgi ekranları da karardı. Havalimanı çalışanları da o anları cep telefonu ile görüntülendi.
Atatürk Havalimanı'na veda sırasında renkli görüntüler de oluştu. Güvenlik görevlileri halay çekerek Atatürk Havalimanı'na veda etti. Güvenlik görevlilerine diğer çalışanlar da eşlik etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA