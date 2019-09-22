Atatürk havalimanı metro istasyonunda teknofest yoğunluğu (1)

22.09.2019 17:47

Kaynak: DHA

TEKNOFEST'19'un son günü yoğun bir katılım yaşandı. Atatürk Havalimanı'na ulaşımın sağlandığı metro durağında yoğunluk nedeniyle izdiham oluştu. Havalimanına gidiş yönünde metro seferleri durdurulurken, Yenikapı yönüne ise seferler yapılıyor. Ancak yoğunluk nedeniyle festival alanından çıkan bazı vatandaşlar Atatürk Havalimanı metro istasyonuna dışarıdan yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Polis metro istasyonuna girişte izdihamı önlemek için vatandaşları gruplar halinde içeri alıyor. Bu arada bazı ziyaretçiler ise getirilen otobüslerle Yenibosna metrobüs ve metro durağına sevk ediliyor.- İstanbul