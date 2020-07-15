Atatürk Havalimanı kule çalışanları o gece yaşananları anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Atatürk Havalimanı kule çalışanları o gece yaşananları anlattı

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının iniş yaptığı Atatürk Havalimanı'nda görev yapan kule çalışanları o gece yaşananları anlattı.

Atatürk Havalimanı kule çalışanları o gece yaşananları anlattı
15.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:11

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının iniş yaptığı Atatürk Havalimanı'nda görev yapan kule çalışanları o gece yaşananları anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Darbe girişiminin yaşandığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının iniş yaptığı Atatürk Havalimanı, darbe girişiminde direnişin simge noktalarından biri haline geldi. O karanlık gecede yaşananları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının güvenli bir şekilde piste inmesini sağlayan kule görevlileri anlattı.

"DURUMU AMİRLERİME BİLDİRDİM"

15 Temmuz darbe girişimi gününde yaşananları anlatan Kule Şefi Enver Yavuz, "O gece başlangıçta her şey normaldi. Saat 23.30 gibi iki polis eşliğinde 6-7 kadar asker geldi. Başlarında bulunan Albay, ülkenin huzur ve selameti için ordunun göreve el koyduğunu bildirdi ve bize 'sizin göreviniz artık bitti' dedi. Tabii durumu amirlerime telefonla bildirdim. Sonra Cumhurbaşkanımızın televizyon kanalından yaptığı çağrıyı izleyen halkımız Atatürk Havalimanı'nda giriş kapısındaki tankların olduğu bölgede toplanmaya başladı. Bir kısım halk, iç hatlardan geçerek şu arkamda görmüş olduğunuz eski kuleye doğru yönlendi. O sırada aralarından geçen iki askeri araçtan ateş açıldı ve maalesef iki şehidimiz oldu" dedi.

"UÇAK EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE İNİŞ YAPTI"

Gece saat 01.00'de özel hareket polislerinin kulenin giriş kapısına geldiğini belirten Yavuz, "Askerlerle pazarlık etmeye başladılar. Sıkı, sert bir şekilde onları silah bırakmaya ikna etmeye çalışıyorlardı. 02.10'a kadar bu tartışmalar sürdü ve sonunda özel harekatçılar askerlerin elindeki silahları alarak, kuleyi emniyete almışlardı. O sırada yaklaşma kontrolden Cumhurbaşkanımızın uçağının geleceği bilgisini aldık. Tabii halkın bir kısmı apronda olduğu için ve daha tam güvenli olmadığı için uçak bir miktar bekledi havada fakat daha sonrasında 3-5 sol diye tabir ettiğimiz piste inişini yaptı" ifadelerini kullandı.

"Helikopter kulenin etrafında dönmeye başladı"

Darbeci askerleri gece boyu tacizlerinin devam ettiğini anlatan Yavuz, "Olay kontrol altına alındıktan sonra daha zor anlar yaşadık çünkü sabah 06.00 civarında askeri meydandan, harp okulundan kalkan helikopterlerden biri pist başında beklerken, diğeri doğrudan kule üzerine geldi. Silahlı bir helikopter, hani filmlerde gördüğümüz gibi yan uçuşla, silahını göstererek kulenin etrafında dönmeye başladı. Daha sonrasında Cumhurbaşkanımız o sırada Devlet Konukevi'nde konuşma yapıyordu, Devlet Konukevi üzerine devam etti. Bir müddet orada da tacizlerini sürdürdükten sonra uzaklaştı. Tabii ben bu sırada frekanstan bölgeyi terk etmesi için sürekli çağrıda bulundum. Fakat herhangi bir cevap alınamadı. Benim için en zor kısım o kısımdı. Askerler ilk geldiğinde, kuleye çıktığında polisle birlikte geliyorlar. Düşünemiyorsunuz böyle bir olayı. Bu çağda böyle bir girişime ihtimal dahi veremiyorsunuz fakat gözünüzün önünde cereyan ediyor. Yani yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Çok çelişkili duygular içinde görevimizi yapmaya çalıştık elimizden geldiğince" dedi.

"TEDİRGİNLİKLER YAŞANDIĞINI SÖYLEDİM"

Kontrolör Özer Özermen ise, "Benim o gece olaya dahil oluşum Ankara'daki meslektaşlarımızdan aldığımız bir telefonla başladı. Cumhurbaşkanımızın uçağının şu an İGA üzerinde beklediğini, ya Sabiha Gökçen ya da Atatürk Havalimanı'na gelmek istediğini ama meydandaki bilgileri istediklerini söylediler. Kule şefimiz Enver bey ve müdürlerimiz doğrultusunda gerekli bilgileri aldık, koordinasyonlar yapıldı. Ben durumun karışık olduğunu, burada sivil, asker, özel harekat herkesin bulunduğunu, kontrol altına alınmış gibi görünse de hala tedirginlikler yaşandığını söyledim" diye konuştu.

"Aklımıza tek gelen uçağa emniyetli bir şekilde hizmet verebilmekti"

Pilot ile konuşmayı yaptığını söyleyen Özermen, "Kendisine gerekli bilgileri verdim. O sırada Atatürk Havalimanı üzerinde de en az 5-6 tane askeri uçak takip ettiğimi söyledim. Herhangi bir temasımız olmadığını, bu uçakların tanımı olmadığını söyledim. Kendisine niyetini sordum yine de yaklaşmak istiyor musunuz diye. Kendisi 'evet Atatürk Havalimanı'na yaklaşmak istiyoruz' dedi. 'Bize bütün bilgileri verirseniz memnun oluruz' dedi. Tabii biz işimiz gereği standart bir protokol izlemeye çalışsak da bu çok olağan dışı bir durum olduğu için tek aklımıza gelen emniyetli bir şekilde bu uçağa hizmet verebilmekti" açıklamalarında bulundu.

"Sanki bomba atılmış gibi hissediyorduk"

Konuşmalarının devamında Özermen, "Hava sahasında başka uçaklar yoktu sivil olarak. Sadece tanımlı olmayan askeri uçaklar takip ediyorduk. Kendisine diğer uçakları takip ederek yaklaşma talimatı verdim. Tabii o sırada bizim diğer arkadaşlarımız konuşmuyordu frekanstan ama koordinelerimiz sürüyordu ne yapmamız gerektiği doğrultusunda. O doğrultuda ilerliyorduk zaten. Gerekli bilgileri verdik. Çok şükür kazasız belasız bir şekilde inişini yaptı. Bu sırada askeri uçaklar havalimanı üzerinde sürekli suni patlamalar yapıyorlardı. Ses hızının üzerine çıkarak sanki bomba atılmış gibi hissediyorduk biz. Bir anda panik korku her şey üst üsteydi ama bunu pilota yansıtmamaya çalışıyorduk. Gerekli bilgileri de vermek zorundaydık. Yani her şeyi düşünüyorduk ama bir yandan da hiçbir şeyi düşünmüyorduk diyebilirim çünkü sakin olmak ve aktarmak zorundaydık. Sonuç olarak yaklaşma ve iniş talimatını verdik, kuleye devrini sağladık" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar Yaşam
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu Yaşam
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı 3. Sayfa
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha Politika
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Güncel
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi Dünya
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
FIFA, 2022 Dünya Kupası maçlarının kışın oynanacağını açıkladı
FIFA, 2022 Dünya Kupası maçlarının kışın oynanacağını açıkladı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Bülent Turan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Hadise Acun Ilıcalı Selçuk Yöntem
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla İzmir Şehit Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: Atatürk Havalimanı kule çalışanları o gece yaşananları anlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 16:13:17. #1.15#
title