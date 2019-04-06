Atatürk Havalimanı İç ve Dış Hat Terminallerinde Sessizlik Hakim

Milyonlarca yolcuya hizmet veren, Atatürk Havalimanı'nda bugün sessizlik hakim. Güvenlik noktaları ve pasaportlarda zaman zaman uzun kuyrukların olduğu iç ve dış hat terminallerinde, 'uçuş bilgi' ekranları karardı. Bundan sonra kimsenin uçağına yetişmek için koşturamayacağı, hiçbir anonsun yapılamayacağı Atatürk Havalimanı'na bugün çok az sayıda görevli personel geldi.

Türk sivil havacılığın ilk göz ağrılarından olan Atatürk Havalimanı, bu sabah gerçekleşen İstanbul-Singapur uçuşuyla son kez bir tarifeli sefere ev sahipliği yaptı. Bundan sonra ticari uçuşlara kapalı olacak Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hat terminallerine de görevli dışında kimse alınmadı. Son uçuşun ardından terminaller de sessizliğe büründü. Son yolcularını uğurlayan havalimanında uçuş bilgi ekranlarındaki boş görüntü de dikkat çekti.

PERSONEL DIŞINDA KİMSE ALINMIYOR

Sabah saatlerinden itibaren havalimanına gelen az sayıdaki personel ise ofis, kafe ve mağazalarındaki eşyalarını, ürünlerini topluyor. Atatürk Havalimanı'nda sınırlı sayıda polis, gümrük memuru, jandarma ve özel güvenlik görevlileri bir müddet daha beraber görev yapacak.

SON UÇUŞ İSTANBUL-SİNGAPUR SEFERİ OLDU

Türk sivil havacılığının önemli hizmetler veren Atatürk Havalimanı, THY'nin sabah 02.45'deki İstanbul-Singapur seferinin ardından ticari uçuşlara kapanmıştı. Öte yandan önceki akşam başlayan Atatürk Havalimanı'dan İstanbul Havalimanı'na 'büyük taşınma' operasyonu da devam ediyor. Ayrıca Atatürk Havalimanı'ndan çok sayıda THY uçağı da boş şekilde İstanbul Havalimanı'na intikal uçuşları yapıyor. - İstanbul

Kaynak: DHA