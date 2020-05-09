ATATÜRK HAVALİMANI'DAKİ HASTANENİN YOL VE OTOPARK BÖLÜMLERİ YAPILIYOR (Havadan görüntülerle)
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ATATÜRK HAVALİMANI'DAKİ HASTANENİN YOL VE OTOPARK BÖLÜMLERİ YAPILIYOR (Havadan görüntülerle)

ATATÜRK HAVALİMANI'DAKİ HASTANENİN YOL VE OTOPARK BÖLÜMLERİ YAPILIYOR (Havadan görüntülerle)
09.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 09.05.2020 09:50

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi inşaatında 1 ay geride kaldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi inşaatında 1 ay geride kaldı. Geçtiğimiz günlerde çevre düzenlemesinin de başladığı inşaatta yol ve otopark bölümlerinin bir bölümü tamamlandı. Büyük bölümü tamamlanan hastane havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı arazisi içinde ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin yapılacağını açıklamıştı. 8 Nisan'da inşa çalışmalarına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında 1 ay geride kaldı. 32. gününe gelen hastane inşaatı hızla ilerlemeye devam ediyor.Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan bin yataklı Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında gelinen son durum havadan görüntülendi. 45 günde bitirilmesi planlanan inşaatta 7 gün 24 saat esasına göre iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor.

Geçtiğimiz günlerde çevre düzenlemesine başlanan hastane inşaatının yol ve otopark bölümlerinin de bir kısmı tamamlandı. Havadan çekilen görüntülerde hastanenin ana girişi olarak yapılan bölüme giden yolların asfaltlandığı ve açık otopark bölümünün de büyük oranda tamamlandığı görülüyor. Hastanenin Ramazan Bayramı'ndan önce koronavirüsle mücadele kapsamında hastalara hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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