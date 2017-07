Atatürk Havalimanı'da Yeni Güvenlik Önlemleri

Atatürk Havalimanında tomografi cihazından sonra vücut tarayıcılar da kurulmaya başlandı. Toplam on tane kurulacak olan vücut tarayıcıların iki tanesinin kurulma işlemi tamamlandı. Atatürk Havalimanında ayrıca yolculara ve yanlarında ki eşyalara "Patlayıcı İz Detektörü" ile güvenlik araması da yapılıyor.



Amerika ve İngiltere uçuşlarına elektronik eşya yasağının getirilmesinin ardından Atatürk Havalimanı'na kurulacağı söylenen vücut tarayıcıların iki tanesinin kurulma işlemi tamamlandı. Toplam on tane kurulacak vücut tarayıcıların sekiz tanesi dış hatlar iki tanesi de iç hatlara kurulacak.



YOLCULAR "PATLAYICI İZ DETEKTÖRÜ" İLE ARANIYOR



Amerika uçuşlarında uygulanan Elektronik yasağının kaldırılmasının ardından, Atatürk Havalimanı'nda Patlayıcı iz detektörü ile yolcular aranıyor ve yanlarında ki elektronik eşyalar iz detektöründen geçiriliyor. Sinyal veren yolcuların yanlarındaki çanta Laptop gibi elektronik eşyalar İz detektöründen geçiriliyor. X-Ray cihazından geçerken sinyal veren yolcuların ellerinden, ayakkabılarından, kıyafetlerinden, yanlarında ki elektronik aletlerden ve çantalarından örnekler alınarak Patlayıcı İz Detektöründen geçiriliyor. Patlayıcı İz Detektörü her türlü patlayıcı maddeyi tespit edebiliyor.



(Tuncer Cengiz / İHA)