Atatürk Havalimanı Bu Anonsla Uçuşlara Kapatıldı

Atatürk Havalimanı terminalde yapılan son anonsla uçuşlara kapatıldı. Bazı çalışanların gözyaşı döktüğü görüldü.

Atatürk Havalimanı Terminali'nde yapılan son anons, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Terminalde "Değerli yolcularımız, yüzyıl boyunca Türk sivil havacılığına hizmet veren İstanbul Atatürk Havalimanı, bu akşam 02.00'da gerçekleştirilecek son uçuşun ardından tarifeli seferlere kapatılacaktır" anonsu yapıldı. Bu sırada bazı çalışanların gözyaşı döktüğü görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA