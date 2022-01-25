ATATÜRK HAVALİMANI 04.00'E KADAR UÇUŞLARA KAPATILDI - Haberler
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ATATÜRK HAVALİMANI 04.00'E KADAR UÇUŞLARA KAPATILDI

ATATÜRK HAVALİMANI 04.00'E KADAR UÇUŞLARA KAPATILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kargo ve genel havacılık seferlerinin gerçekleştiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, yoğun kar yağışı nedeniyle saat 04.00'a kadar uçuşlarının durdurulduğu açıklandı.

İSTANBUL (DHA) - Kargo ve genel havacılık seferlerinin gerçekleştiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, yoğun kar yağışı nedeniyle saat 04.00'a kadar uçuşlarının durdurulduğu açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM)resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı 05/23 pistinin saat 25 Ocak 04.00'a kadar kapalı olduğuna dair NOTAM yayımlanmıştır" denildi.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Atatürk Havalimanı, Havacılık, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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