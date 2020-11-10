Atatürk hakkındaki kitaplar Başkent kütüphanelerinde okuyucuyla buluşturuldu
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Atatürk hakkındaki kitaplar Başkent kütüphanelerinde okuyucuyla buluşturuldu

10.11.2020 14:39 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:39
Atatürk hakkındaki kitaplar Başkent kütüphanelerinde okuyucuyla buluşturuldu

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82. yılı dolayısıyla Başkentte tüm kütüphanelerde Atatürk köşesi ve kitap sergileri hazırlanarak okuyuculara sunuldu.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82. yılı dolayısıyla Başkentte tüm kütüphanelerde Atatürk köşesi ve kitap sergileri hazırlanarak okuyuculara sunuldu.

Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne bağlı tüm kütüphanelerinde düzenlenen Atatürk Köşesi ve kitap sergilerinde, Büyük Önderin kaleme aldığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş ve kuruluş sürecini anlatan değerli eseri "Nutuk" başta olmak üzere Atatürk'ün çeşitli eserleri, Atatürk üzerine yazılmış biyografiler, araştırma inceleme kitapları yer aldı.

Okuyucular, Türk bayrakları ile süslenen Atatürk köşelerine ve kitap sergilerine yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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