Atatürk Gençlik Merkezi'nde Yaz Kursları Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı ve MASMEK bünyesindeki Enstrüman, dil kursları ve spor gibi birbirinden farklı branşlarda eğitimlere ilgi yoğun.

SESLENDİRME METNİ

Manisa'nın en modern Gençlik Merkezi olan Atatürk Gençlik Merkezi yaz kurslarıyla Manisa halkına hizmet vermeye devam ediyor. Hem Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı hem de MASMEK bünyesinde bulunan birçok farklı branşlarda kurslar yaz aylarında da devam ediyor.

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El sanatlarından yabancı dillere, piyanodan kemana birçok alanda düzenlenen kurslara ilgi yoğun. 10 yaşın üstündeki herkes Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı bünyesinde enstrüman kurslarına katılabiliyor.

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Konservatuarın çalışmaları ve yaz kursları hakkındaki detaylı bilgiyi Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sorumlusu Şener Akıncı verdi.

SES: 00027 - 28

(27) 00.24 TİYATRO…./ 00.49 DEVAM EDİYOR…./ (28) 00.01 YAZ KURSLARI …. 00.43 EĞİTİM ALABİLİYORLAR

Manisa Sanat ve Meslek Edindirme Kursları bünyesinde sertifikalı kurslar, el sanatları kursları, katılım belgeli kurslar ve çocuk programları bulunuyor.

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Her kurs içerisinde ayrı dalların olduğunu kaydeden MASMEK Kurs Planlama Sorumlusu Ahmet Kaplan yaz döneminde 548 öğrenciye hizmet verildiğini anlattı.

SES: 000041

00.30 Sertifikalı Kurslarımızda ../ 02.10 Hizmet Veriyoruz

Öte yandan Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı kız öğrencilere destek merkeziyle bir anlaşma yaptıklarını da ekleyen Kaplan, 14 – 18 yaş arası yaklaşık 10 kız öğrencinin bilgisayar kullanımı dersi alacağını ve spor kurslarına katılacağını söyledi.