Atatürk, Galata Kulesi ve AKM'ye yansıtılan ışık gösterisiyle anıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü nedeniyle Galata Kulesi ve Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ), saat 19.05'te ulu önderin görselleriyle ışıklandırıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıldönümü nedeniyle AKM ve Galata Kulesi'ne yansıtılan ışık gösterisiyle anıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından saat 19.05'te düzenlenen ışıklandırmada, AKM ve Galata Kulesi'nde Ulu Önder Atatürk'ün görselleri yer aldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet