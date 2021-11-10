Atatürk, Galata Kulesi ve AKM'ye yansıtılan ışık gösterisiyle anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atatürk, Galata Kulesi ve AKM'ye yansıtılan ışık gösterisiyle anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Atatürk, Galata Kulesi ve AKM'ye yansıtılan ışık gösterisiyle anıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü nedeniyle Galata Kulesi ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM), saat 19.05'te ulu önderin görselleriyle ışıklandırıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü nedeniyle Galata Kulesi ve Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ), saat 19.05'te ulu önderin görselleriyle ışıklandırıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıldönümü nedeniyle AKM ve Galata Kulesi'ne yansıtılan ışık gösterisiyle anıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından saat 19.05'te düzenlenen ışıklandırmada, AKM ve Galata Kulesi'nde Ulu Önder Atatürk'ün görselleri yer aldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Atatürk sevgisi her yerde! Tam 80 metre yüksekte saygı duruşunda bulundu

Atatürk sevgisi her yerde! Tam 80 metre yüksekte saygı duruşunda bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title