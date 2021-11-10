ATATÜRK FOÇA'DA SAYGI, ÖZLEM VE MİNNETLE ANILDI - Haberler
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ATATÜRK FOÇA'DA SAYGI, ÖZLEM VE MİNNETLE ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ULU Önder Gazi Mustafa kemal Atatürk ölümünün 83'üncü yılında İzmir'in Foça ilçesinde saygı, özlem ve minnetle anıldı.

İZMİR (DHA) - ULU Önder Gazi Mustafa kemal Atatürk ölümünün 83'üncü yılında İzmir'in Foça ilçesinde saygı, özlem ve minnetle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ilçede sirenler çaldı, bayraklar yarıya indirildi.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Foça Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk tören 08.45'te başladı. Törene, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Serhat Sözbir ve Foça Belediye Başkanvekili Tuncay Şentürk, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler, her rütbeden askerler ile vatandaşlar katıldı. Kaymakamlık, Türk Silahlı Kuvvetleri, Belediye Başkanlığı'nın yanı sıra bu yılki anmada siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardından ilçe genelinde çalan sirenlerle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler ve vatandaşlar tören sonrası anıta çiçek bıraktı.

Anma töreni Reha Midilli Kültür Merkezi'nde düzenlenen, içeriğinde oratoryo, şiirler ve Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan programla devam etti. Kültür Merkezi sergi holünde ise ressam Hamza Saykan'ın Atatürk fotoğraflarından değişik tekniklerle yaptığı 'Geldikleri Gibi Giderler' adını verdiği 90 tabloluk resim sergisi açıldı.

ATATÜRK FOÇA'DA SAYGI, ÖZLEM VE MİNNETLE ANILDI

ATATÜRK FOÇA'DA SAYGI, ÖZLEM VE MİNNETLE ANILDI

ATATÜRK FOÇA'DA SAYGI, ÖZLEM VE MİNNETLE ANILDI

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