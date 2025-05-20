Atatürk filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Atatürk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Atatürk filmini izleyecek olanların merak ettiği Atatürk konusu nedir, Atatürk oyuncuları kimler ve Atatürk özeti gibi konuları inceliyoruz.

ATATÜRK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Atatürk filmlerinin konusu ise şöyle; askeri okuldan vatansever bir idealist olarak mezun olan Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal, üniformasından onur duyan bir Osmanlı Subayıdır. 1905'ten 1919'a kadar Payitahta sadık bir asker olarak Osmanlı'nın her karışında savaşır. Çok fazla deneyim kazanır ve halkın durumunu görür. Bu süreçte, kişisel çıkarlarının peşinde koşanların yönettiği Osmanlı İmparatorluğu'nun aslında yavaş yavaş, içten içe çürümeye başladığını anlar. Bir değişim gerektiği açıktır. Sürülür, açığa alınır, zorlanır, engellenir. Fakat hiçbir engel Mustafa Kemal'in ilerleyişini durduramayacaktır.

ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

Songül Öden - Zübeyde Hanım

Sarp Akkaya - Enver Paşa

Esra Bilgiç - Madam Corinne

Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

Celile Toyon - Yaşlı Kadın

Darko Peric - Stiliyan Kovaçev

Şahin Sancak - Nuri Conker

Oğulcan Arman Uslu - İsmet İnönü

Alican Barlas - Kâzım Karabekir

Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

Meriç Özkaya - Talat Paşa

Cahit Gök - Cemal Paşa

Sahra Şaş - Makbule Atadan

Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

Beran Kotan - Ömer Naci

Doğaç Yıldız - Rauf Orbay

Şehsuvar Aktaş - VI. Mehmed

Hamdi Alkan - Ali Rıza Paşa (sadrazam)

Lidija Kordic - Dimitrina Kovaçeva

Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders[5]

John James - Colmar von der Goltz

Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu

Emre Yetim - Lütfü Bey

Devrim Özder Akın - Hüseyin Bey

Bülent Polat - Şemsi Efendi

Atakan Yarımdünya - Yakup Cemil

Alpay Kemal Atalan - Esat Paşa

Sinan Arslan - Cevat Abbas

ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Atatürk filmi İstanbul'da çekiliyor. Ayrıca filmin çekimlerinde farklı stüdyolarda kullanıldı.