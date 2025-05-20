Atatürk filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Atatürk filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Atatürk konusu, özeti ve Atatürk oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Atatürk filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Atatürk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Atatürk filmini izleyecek olanların merak ettiği Atatürk konusu nedir, Atatürk oyuncuları kimler ve Atatürk özeti gibi konuları inceliyoruz.
ATATÜRK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Atatürk filmlerinin konusu ise şöyle; askeri okuldan vatansever bir idealist olarak mezun olan Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal, üniformasından onur duyan bir Osmanlı Subayıdır. 1905'ten 1919'a kadar Payitahta sadık bir asker olarak Osmanlı'nın her karışında savaşır. Çok fazla deneyim kazanır ve halkın durumunu görür. Bu süreçte, kişisel çıkarlarının peşinde koşanların yönettiği Osmanlı İmparatorluğu'nun aslında yavaş yavaş, içten içe çürümeye başladığını anlar. Bir değişim gerektiği açıktır. Sürülür, açığa alınır, zorlanır, engellenir. Fakat hiçbir engel Mustafa Kemal'in ilerleyişini durduramayacaktır.
ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk
Songül Öden - Zübeyde Hanım
Sarp Akkaya - Enver Paşa
Esra Bilgiç - Madam Corinne
Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi
Celile Toyon - Yaşlı Kadın
Darko Peric - Stiliyan Kovaçev
Şahin Sancak - Nuri Conker
Oğulcan Arman Uslu - İsmet İnönü
Alican Barlas - Kâzım Karabekir
Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy
Meriç Özkaya - Talat Paşa
Cahit Gök - Cemal Paşa
Sahra Şaş - Makbule Atadan
Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar
Beran Kotan - Ömer Naci
Doğaç Yıldız - Rauf Orbay
Şehsuvar Aktaş - VI. Mehmed
Hamdi Alkan - Ali Rıza Paşa (sadrazam)
Lidija Kordic - Dimitrina Kovaçeva
Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders[5]
John James - Colmar von der Goltz
Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu
Emre Yetim - Lütfü Bey
Devrim Özder Akın - Hüseyin Bey
Bülent Polat - Şemsi Efendi
Atakan Yarımdünya - Yakup Cemil
Alpay Kemal Atalan - Esat Paşa
Sinan Arslan - Cevat Abbas
ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Atatürk filmi İstanbul'da çekiliyor. Ayrıca filmin çekimlerinde farklı stüdyolarda kullanıldı.