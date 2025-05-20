Atatürk filmi ne zaman, nerede çekildi?

Atatürk filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Atatürk filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Atatürk konusu, özeti ve Atatürk oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Atatürk filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Atatürk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Atatürk filmini izleyecek olanların merak ettiği Atatürk konusu nedir, Atatürk oyuncuları kimler ve Atatürk özeti gibi konuları inceliyoruz.

ATATÜRK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Atatürk filmlerinin konusu ise şöyle; askeri okuldan vatansever bir idealist olarak mezun olan Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal, üniformasından onur duyan bir Osmanlı Subayıdır. 1905'ten 1919'a kadar Payitahta sadık bir asker olarak Osmanlı'nın her karışında savaşır. Çok fazla deneyim kazanır ve halkın durumunu görür. Bu süreçte, kişisel çıkarlarının peşinde koşanların yönettiği Osmanlı İmparatorluğu'nun aslında yavaş yavaş, içten içe çürümeye başladığını anlar. Bir değişim gerektiği açıktır. Sürülür, açığa alınır, zorlanır, engellenir. Fakat hiçbir engel Mustafa Kemal'in ilerleyişini durduramayacaktır.

ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

Songül Öden - Zübeyde Hanım

Sarp Akkaya - Enver Paşa

Esra Bilgiç - Madam Corinne

Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

Celile Toyon - Yaşlı Kadın

Darko Peric - Stiliyan Kovaçev

Şahin Sancak - Nuri Conker

Oğulcan Arman Uslu - İsmet İnönü

Alican Barlas - Kâzım Karabekir

Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

Meriç Özkaya - Talat Paşa

Cahit Gök - Cemal Paşa

Sahra Şaş - Makbule Atadan

Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

Beran Kotan - Ömer Naci

Doğaç Yıldız - Rauf Orbay

Şehsuvar Aktaş - VI. Mehmed

Hamdi Alkan - Ali Rıza Paşa (sadrazam)

Lidija Kordic - Dimitrina Kovaçeva

Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders[5]

John James - Colmar von der Goltz

Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu

Emre Yetim - Lütfü Bey

Devrim Özder Akın - Hüseyin Bey

Bülent Polat - Şemsi Efendi

Atakan Yarımdünya - Yakup Cemil

Alpay Kemal Atalan - Esat Paşa

Sinan Arslan - Cevat Abbas

ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Atatürk filmi İstanbul'da çekiliyor. Ayrıca filmin çekimlerinde farklı stüdyolarda kullanıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere'den Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı ilk somut adım
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına destek

Özgür Özel'den Bahçeli'nin çağrısına destek
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi
TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti

Herkesin beklediği karar! TFF, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti

Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler

İki başkan görüştü! Fenerbahçe'ye 19 milyon euroluk dev teklif
Meclis'te oturuma ara verdirten 'yoklama' tartışması

Numan Kurtulmuş'un kararı CHP sıralarını ayağa kaldırdı
Süper Lig, maç başına en fazla 'uzatma süresi' eklenen lig oldu

Türk futbolunun kanayan yarası tescillendi
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü

MİT Başkanı, Şara ile görüştü! İşte zirvenin en önemli gündem maddesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.