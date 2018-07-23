Atatürk Evi'ndeki Tarihi Olay Canlandırıldı

Erzurum'da, Milli Mücadele döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın askerleriyle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün emrine girdiği olayın yansıtıldığı silikon heykeller, törenle açıldı.

Atatürk Evi'nde düzenlenen törene, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir ve çok sayıda davetli katıldı.

Tarihi evi gezerek Mustafa Kemal Atatürk'ten hatıra kalan eşyaları inceleyen katılımcılar, daha sonra Milli Mücadele döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın askerleriyle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün emrine girdiği olayın canlandırıldığı silikon heykellerin açılışını gerçekleştirdi.

Atatürk Evi'ni gezen vatandaşlar da tarihi olayın canlandırıldığı heykellere büyük ilgi gösterdi, cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Almaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazım Karabekir Vakfı iş birliği içerisinde yaptıkları silikon heykellerin açılışını yaptıklarını söyledi.

Erzurum Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümünü kutladıklarını ifade eden Almaz, şöyle konuştu:

"Kazım Karabekir Paşa, bir manga askerle bu Atatürk Evi'ne geliyor. O sırada Mustafa Kemal Atatürk, 'Rauf herhalde bu son, artık bitti, buraya kadar' diyor. Kazım Karabekir gelip, 'Ben bundan önce nasıl sana itaat ettiysem, sen bundan sonra da bizim komutanımız ve paşamızsın ve biz Milli Mücadele'de sana itaat ediyoruz ve sana riayet ediyoruz, bu manga askeri de senin emrine veriyoruz' diyor. Bence Milli Mücadele'nin dönüm noktası tam da bu sahne. Erzurum'da bu mekanda, bu sahneye şahitlik eden bu enstantaneyi canlandırdık. Bundan sonra bütün misafirlerimiz buraya gelip bu sahneyi görebilecekler."