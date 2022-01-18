Atatürk Evi'nde Restorasyon Sürüyor

Salihli'nin Adala Mahallesi'nde bulunan ve bölgenin simge yapılarından bir tanesi olan Atatürk Evi'nde restorasyon çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği'nce sürdürülüyor.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında karargah olarak kullandığı tarihi yapının restorasyon çalışmalarını inceleyen Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Atatürk Evi'nin bölge turizmine kazandırılacağını belirtti.

Salihli'ye bağlı Adala Mahallesi'nde bulunan ve Kurtuluş Savaşı'nda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 gün kalarak karargah olarak kullandığı tarihi yapıda restorasyon çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği'nce sürdürülüyor. İzmir'in düşman işgalinden kurtarılması noktasında önemli kararların alındığı tarihi yapı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla turizme kazandırılacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Salihli Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Orçun Abalı ve teknik personellerle birlikte restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Daire Başkanı Topkaya, incelemeleri esnasında çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.

Turizme Kazandırılacak

Restorasyon çalışması hakkında bilgi veren Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, tarihi yapının Kurtuluş Savaşı sırasında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından karargah binası olarak kullanıldığını ve binada önemli kararların alındığını belirtti. Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde Adala Atatürk Evi Restorasyon Yapım işi çalışmalarımız devam ediyor. Yaz aylarında tamamlanması planlanan çalışmaların ardından Adala Atatürk Evi turizme kazandırılacak" ifadelerini kullandı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri