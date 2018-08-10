Atatürk Evi Müzesi' Törenle Açıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyünde bulunan 'Atatürk Evi Müzesi', Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle açıldı.

Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyünde bulunan 'Atatürk Evi Müzesi'nde 1 Şubat 2017'de restorasyon çalışmaları başladı. 1915 yılında 19-25 Nisan tarihleri arasında Atatürk tarafından karargah olarak kullanılan bina, 1980'li yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılarak müze haline getirilmişti. Tarihi bina, hem statik, hem de yalıtım yönünden kusurlar bulunması üzerine restorasyona alındı. Aslına uygun olarak restore edilen ve çalışmaları sona eren 'Atatürk Evi Müzesi'nin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh, Avustralya'nın Asker Ateşesi Albay Andrew Fidge, Yeni Zelanda'nın Türkiye Büyükelçi Yardımcısı Ed Mc Isaac, kaymakamlar, belediye başkanları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bu tarihi alanda kale olsun, tabya olsun, siper olsun ne varsa, biz bu tarihten gelen emanetlerin hepsini ayağa kaldırmak gibi görevimizin olduğunu düşünüyoruz. Uzun yıllar müze olarak hizmet vermiş, fakat zamanla yıpranmıştı. Hemen işe başladık. Projelerini tamamladık. Ödeneğini bulduk. İçeride ilk defa sergilenecek orijinal eserler de var. Bigalı sakinleri zaten bugünü bekliyordu. Emeği olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale'nin milli mücadele tarihinde çok büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de başlattığı bu mücadelenin kısa zamanda Anadolu'ya yayıldığını söyleyen Bakan Ersoy, "Atatürk bu büyük kahramanlık öyküsünü ve kahramanlık öyküsünde yaşayacak noktaları burada kazanmaya başladı. Bu evin ulu önderin hatırasını yaşatma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun değerlerini günümüze taşımak hepimizin görevi" dedi.

Açılışın ardından davetliler müzeyi gezdi. - ÇANAKKALE