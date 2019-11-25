Atatürk Emekliler Konağı üyeleri 24 Kasım'ı coşkuyla kutladı
Atatürk Emekliler Konağı üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir araya gelerek gönüllerince eğlendi.
25.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:42
Atatürk Emekliler Konağı üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir araya gelerek gönüllerince eğlendi.
Ankara'da bulunan Atatürk Emekliler Konağı üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte buluştu. Türk Halk Müziği konserini dinleyen üyeler, gönüllerince eğlendi. Etkinliğe çok sayıda üye katıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA