Atatürk'e saygı için Samsun'dan Ankara'ya pedal çeviren bisikletliler Amasya'ya ulaştı
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Atatürk'e saygı için Samsun'dan Ankara'ya pedal çeviren bisikletliler Amasya'ya ulaştı

31.10.2020 17:01 | Son Güncelleme: 31.10.2020 17:05
Atatürk'e saygı için Samsun'dan Ankara'ya pedal çeviren bisikletliler Amasya'ya ulaştı

Atatürk'e saygı için Samsun'dan, "İlkadım'dan Son Yolculuğa" sloganıyla yola çıkan iki bisikletli, Amasya'ya geldi.

Atatürk'e saygı için Samsun'dan, "İlkadım'dan Son Yolculuğa" sloganıyla yola çıkan iki bisikletli, Amasya'ya geldi.

Adem Bekdemir ve Furkan Kumkaya, Mustafa Kemal Atatürk ile 18 silah arkadaşının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı Kurtuluş İskelesi'nden Anıtkabir'e, 29 Ekim'de "Ata'ya saygı sürüşü" başlattı.

Ankara'ya kadar yaklaşık 500 kilometre pedal çevirecek bisikletliler, 2 günlük yolculuk sonucu Amasya'ya ulaştı.

Kumkaya, AA muhabirine, bisikletleriyle çok anlamlı bir yolculuğa çıktıklarını söyledi.

Milli Mücadele'de Atatürk'ün ilk adımı attığı Samsun'dan yola çıktıklarını, yolculuklarını 10 Kasım'da Anıtkabir'de sonlandıracaklarını belirten Kumkaya, "Bu yol boyunca gezeceğimiz bütün şehirlerde Atatürk'ün izlerini bulup sosyal medyadan herkese anlatmaya çalışıyoruz. Bu sayede Kurtuluş Savaşı'nda bütün milletimizin her şeyi bir kenara bırakıp birlik olup nasıl mücadele ettiği bir kez daha göstermek ve bugünlerde bu birleştirici güce ihtiyacımız olduğunu anlatmak istiyoruz." dedi.

Adem Bekdemir ise yolculuklarının farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığını dile getirerek, "Atatürk'ün ilk kıvılcımları attığı bu şehirlerde Milli Mücadele ile ilgili tüm detayları çekip vatandaşlara sosyal medyadan anlatmaya çalışıyoruz. Üçüncü günümüzde olmamıza rağmen amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Vatandaşlardan çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Atatürk'ün geçtiği yolların ne kadar kıymetli ve ne kadar zorlu olduğunu biz bisiklet sürerken anladık." diye konuştu.

Amasya'da bir süre dinlenen Bekdemir ve Kumkaya, daha sonra yollarına devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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