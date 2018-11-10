Atatürk'e Benzeyen Teknisyen Dikkat Çekiyor

Sivas'ta yaşayan ve bir lisede teknisyen olarak görev yapan 51 yaşındaki Muhittin Erol, Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çekiyor.

80 yıl önce ailesi Bulgaristan'dan Sivas'a göçen evli ve 2 çocuk babası Muhittin Erol Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor. Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde teknisyen olarak görev yapan Erol'u 25 yıl önce 4 Eylül Kongresi'nin yıl dönümü için Sivas'a gelen Ankara Olgunlaşma Enstitüsü üyeleri düzenledikleri defile sırasında fark etti. Defilede Atatürk'ün kendi kıyafetini giyen Erol yüz hatları, sarı saçları ve mavi gözleriyle taşıdığı kıyafetle dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra Atatürk'ün kıyafetini benzerini diktiren Erol okullara giderek öğrencilere Atatürk'ü anlatıyor. Özel dersler alarak Zeybek oynamayı da öğrenen Erol'u karşılarında gören öğrenciler oldukça şaşırırken sevgi gösterilerinde bulunuyor.

"Son yıllarda ilgi görmeye başladım"

Atatürk'e benzemesinin dikkat çektiğini söyleyen Muhittin Erol,"Yaklaşık 25 yıl önce 4 Eylül Kongresi'nin yıl dönümünde ilimize Ankara Olgunlaşma Enstitüsü gelmiştir. Onlar bir defile yapılıyorlardı. Orada beni görünce Atatürk'ün orijinal elbiselerini giydirdiler. Daha yakıştığını daha güzel taşıdığımı söylediler. Bu 15-20 yıl arkadaşlar arasında devam etti. Son yıllarda baya ilgi görmeye başlandım. Sonra ders kitaplarındaki Atatürk'ün resmini buldum. Ona göre kravatından, ceketine, yeleğine elimden geldiği kadar şeklen Atatürk'e kendimi benzetmeye çalıştım. Amatörce bir şey ama arkadaşlar arasında ve öğrenciler arasında bu kıyafet ile dolaştığım zaman farkını görüyorum. Anlatılmaz, yaşanır bir durum oluyor" dedi.

Öğrencilerin kendisini gördüğünde Atatürk zannettiklerini belirten Erol,"Öğrenciler sarılıyor, öğretmenler aynısını söylüyor. Bu alkış ve sarılmalar tüm yorgunluğu alıyor. Bu görsellikle dolaştığım için Atatürk'ün de sevdiği Zeybek'i özel ders alarak öğrendim. Oynamaya çalışıyorum ki biraz daha Atatürk'e benzemek için" diye konuştu. - SİVAS