Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, 1934'te Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Selamlar köyünü ziyaretinde ayran ikram eden 96 yaşındaki Fatma Öztürk'ün cenazesi toprağa verildi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, 1934'te Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Selamlar köyünü ziyaretinde ayran ikram eden 96 yaşındaki Fatma Öztürk'ün cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Öztürk'ün cenazesi, memleketi Düzce'ye getirildi.

Cenazesi, Merkez ilçeye bağlı Uzunmustafa Mahallesi'ndeki evine getirilen Öztürk için helallik alındı.

İkindi vakti evinin önünde kılınan namazın ardından Öztürk'ün cenazesi, Şehir Mezarlığında defnedildi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 18 Temmuz 1934'te bir seyahat esnasında eski adı İbrahimağa köyü olan Gümüşova ilçesine bağlı Selamlar köyünde mola vermiş, köyde yaşayan 10 yaşındaki Fatma Öztürk, Atatürk'e ayran ikram etmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise köye "Selamlar" adını vermişti.

Kaynak: AA