Atatürk'e 100. yıl seslenişi!

KARABAĞLAR, İZMİR (Bültenler) - Karabağlar Belediyesi'nin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında düzenlediği "Cumhuriyetin 100. Yılına Doğru Atatürk'e Sesleniş" konulu kompozisyon yarışmasına başvurular yarın sona eriyor.

Öğrenciler arasında Atatürk sevgisini geliştirmek, yurtta ve dünyada barış içinde ve bir arada yaşama kültürünün gençler arasında da yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışma, aynı zamanda öğrencilerin araştırma ve araştırdıklarını yazılı olarak ifade etme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Yarışmaya Karabağlar'daki ortaokul öğrencileri katılabilecek. Öğrenciler, kompozisyonları 5 Kasım 2021 günü saat 17.00'ye kadar elden ya da posta yoluyla, Karabağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne (Cennetoğlu Mah. Yeşillik Cad. No: 232 K.2 Karabağlar-İzmir ) iletebilecek. Seçici kurulun değerlendirmesinin ardından 10 Kasım'da ödül töreni yapılacak.

Seçici kurul, Yazar Dilge Güney, Eğitimci Hakkı Karadeniz, Gazeteci, Editör Yunus Bekir Yurdakul, Karabağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayla Sert'le İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevlendireceği bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninden oluşuyor.

Yarışmanın birincisine dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet bilgisayar ve kulaklık, üçüncüye tablet bilgisayar verilecek. Seçici Kurul Özel Ödülü kitap seti olacak. Ayrıca yarışmaya katılan her öğrenciye Nutuk armağan edilecek.

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