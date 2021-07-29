Atatürk, Cumhuriyet, İpekyolu Mahalle Muhtarlık Binaları yeniden yapıldı
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Atatürk, Cumhuriyet, İpekyolu Mahalle Muhtarlık Binaları yeniden yapıldı

Atatürk, Cumhuriyet, İpekyolu Mahalle Muhtarlık Binaları yeniden yapıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, muhtarlık binaları, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yeniden yapılan, Atatürk Mahallesi Muhtarı Necati Baz, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Tamer Kaya, İpekyolu Mahallesi Muhtarı Tuncay Genç'i ziyaret ederek, hayırlı olması dileklerini iletti.

MUHTARLARIMIZLA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Muhtarlarımız mahallesinde kanaat önderi olarak görülen sevilen ve sayılan kişilerdir diyen Başkan Sezer: "Muhtarlarımızla Gölcük'ün geleceği için birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyorum. Mahallelerindeki ihtiyaçları muhtarlarımızın anında iletebilmeleri sayesinde, çözüm noktasında birlikte gayret sarf ediyoruz. Gölcük Belediyesi olarak muhtarlarımızın her zaman yanındayız. Bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle, İpekyolu, Atatürk ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlık binalarını yeniden yaptık. Muhtarlarımız pırıl pırıl bir ortamda artık hizmetlerini verecekler. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

MUHTARLAR BAŞKAN SEZER'E TEŞEKKÜR ETTİ

Atatürk Mahallesi Muhtarı Necati Baz, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Tamer Kaya, İpekyolu Mahallesi Muhtarı Tuncay Genç ise Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e verdiği destekler, mahallelere yapılan hizmetler ve yeni muhtarlık binaları için teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler

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