Atatürk Caddesi'nin simgesi ay yıldızlı tak yenilendi

MERSİN (İHA) – Mersin kent merkezinin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nin girişinde yer alan ay yıldızlı tak, deforme olması nedeniyle sökülerek, iskeleti ve ışıkları yenilenip yeniden yerleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel tasarım çalışmaları kapsamında Atatürk Caddesi girişine yapılan ay yıldızlı tak yenilendi. Ay yıldızlı tak, hasar görmesi, formunda bozulmaların meydana gelmesi ve üstündeki led lambaların kırılması nedeniyle kısa süre önce bakıma alındı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen bakım çalışmaları kapsamında, takın kırılan aydınlatma sistemi ve led ışıklar yenilenerek, içerisine modül ledler yerleştirildi. Takın iskeletini oluşturan metal konstrüksiyon, plexiglass ve alüminyum kompozitle kaplandı. Takın üst kaplama malzemesi olan ve hasar gören plastik carpet sökülerek yenisi ile donatıldı.

Atatürk Caddesi'nin simgelerinden biri haline gelen ay yıldızlı tak, bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yerine monte edildi. Ay yıldızlı tak, yeni görüntüsüyle vatandaşlardan beğeni topladı. - MERSİN

Kaynak: İHA