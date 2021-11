ATATÜRK BÜSTÜNÜN AÇILIŞI YAPILDI

EDİRNE (Habermetre) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılında Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi tarafından Muharip Gaziler Derneği'nin bahçesine yaptırılan Atatürk büstünün açılışını gerçekleştirildi. Açılış töreninde Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu yer aldı.

Açılış töreninde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Milletleri millet yapan ortak değerler vardır. Bu değerlerin en başında da şehitlere ve gazilere duyduğumuz sevgi, saygı ve onların toplumsal itibarının her daim yükseltilmesi vardır. Gazilerimizin ve şehit ailelerimizin her ne ihtiyaçları varsa toplumsal anlamda, kişisel anlamda bu konuda halkın temsilcisi olan belediye, devletin temsilcisi Valilik her zaman gerekeni yapmıştır, bundan sonra da gerekeni yapmaya devam edecektir. Atatürk'ümüzün aramızdan ayrılışının 83. yılında Edirne Muharip Gaziler Derneği'nin bahçesine Edirne Valiliğimiz ve derneğimiz ile birlikte Atatürk'ümüzün büstünü kazandırmaktan onur ve kıvanç duyuyoruz" şeklinde konuştu

Şehit ailelerinin Türk milletinin mili değeri olduğunu belirten Gürkan, "Gazilerimiz ise bizim göz bebeğimizdir. Hep yanındaydık, hep yanlarında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp da konuşmasında Atatürk büstünün yapılmasında emeği geçen Edirne Muharip Gaziler Derneği'nin bütün üyelerine ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın şahsında emeği geçen Edirne Belediyesi'nin bütün mensuplarına teşekkür etti.

