Atatürk büstünü yerinden söküp, çöp kutusuna attı (2)
20.12.2020 20:44 | Son Güncelleme: 20.12.2020 20:48
TUTUKLANDIDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü söküp, çöp kutusuna attığı ileri sürülen Muhterem Arslan (31), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü söküp, çöp kutusuna attığı ileri sürülen Muhterem Arslan (31), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Deniz TOKAT/ DENİZLİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT