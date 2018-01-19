Atatürk Büstünü Yağmurdan Koruyan Çocuklara Teşekkür

Gaziantep'te okul bahçesindeki Atatürk büstünü şemsiyeyle yağmurdan korudukları sırada öğretmenleri tarafından çekilen fotoğrafları sosyal medyada beğeni toplayan öğrenciler, karnelerini Oğuzeli Kaymakamı Rızvan Eroğlu'nun elinden almanın mutluluğunu yaşadı.

Oğuzeli Kaymakamı Eroğlu, ilçeye bağlı Yeşildere Mahallesi'ndeki Yeşildere Cumhuriyet İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.

Burada öğrencilerle sohbet edip karnelerini dağıtan Eroğlu, cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünü yağmurdan korumak için ellerindeki şemsiyeleri kullanan 3 öğrenciyi tebrik etti.

Toplumun her ferdinin Atatürk ve ülkeye kattığı değerlere severek sahip çıktığını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Atatürk ve silah arkadaşları bize işgal edilmemiş bir ülke kalmasını sağladı. Ona ne kadar teşekkür etsek, Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bu nedenle onu çok seviyoruz. Cumhuriyeti kurması, demokratik değerleri getirmesi bizim için büyük bir hazine. Onu her zaman ve her koşulda seviyoruz."

Sosyal medyada büst önünde elinde şemsiyeyle çekilen fotoğrafı yer alan Muhammed Enes Işık da teneffüse çıktığında yağmur yağdığını belirterek, arkadaşları Yusuf Doğru ve Şıh Mehmet Adıyaman ile bir şemsiye bulup Atatürk'ün büstüne tuttuklarını söyledi.

Işık, fotoğrafın bu kadar beğeni toplamasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.