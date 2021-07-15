Atatürk büstünü öpen çocuk: "İçimizden gelerek bir öpelim dedik"
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Atatürk büstünü öpen çocuk: "İçimizden gelerek bir öpelim dedik"

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Haberler | Güncel

Atatürk büstünü öpen çocuk: "İçimizden gelerek bir öpelim dedik" -3 öğrencinin Atatürk sevgisi güvenlik kameralarına yansıdı Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçtiğimiz pazartesi günü 3 çocuğun oyun oynamak için gittikleri anaokulunun bahçesindeki Atatürk büstüne sarılıp öpmeleri güvenlik...

Atatürk büstünü öpen çocuk: "İçimizden gelerek bir öpelim dedik"

-3 öğrencinin Atatürk sevgisi güvenlik kameralarına yansıdı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçtiğimiz pazartesi günü 3 çocuğun oyun oynamak için gittikleri anaokulunun bahçesindeki Atatürk büstüne sarılıp öpmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Edremit İlçesi Akçay Mahallesinde bulunan Zehra Baysal Anaokulu bahçesindeki Atatürk Büstünü öpen çocuklar, "Atatürk'ü çok seviyorduk. İçimizden geldiği için öptük" dediler.

Zehra Baysal Anaokulu Müdürü Ezgi Tüzün, okulun kırılan sinekliklerinin nasıl kırıldığını araştırmak amacıyla güvenlik kameralarını incelerken çocukların Atatürk büstüne sarılıp öpmelerini gördüğünü söyledi.

Müdür Tüzün "Pazartesi günü okulun sinekliklerinin kırıldığını fark ettim. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceledim. O sırada burada yaşanan güzel görüntülere şahit oldum. Tabi ki gurur verici, gururlandırıcı görüntülerdi." diye konuştu.

Atatürk büstüne sarılıp öpen çocuklardan Özgün Uzan, "Biz buraya oyun oynamaya gelmiştik. İçimizden gelerek bir öpelim dedik. Hiç böyle bir şey olacağını düşünmemiştik." dedi. Miraç Demirkol da, "Biz buraya oynamaya gelmiştik Atatürk'ü bayağı seviyoruz bayağı bayağı. Sarıldık, öptük." dedi. Hüseyin Uzun adlı çocuk ise, "Oyun oynamaya gelmiştik. Giderken de Atatürk'ü öpelim dedik. İçimizden geldi sarıldık öptük." diye konuştu.

Atatürk büstünü öpen çocuk: 'İçimizden gelerek bir öpelim dedik'
Atatürk büstünü öpen çocuk: 'İçimizden gelerek bir öpelim dedik'
Atatürk büstünü öpen çocuk: 'İçimizden gelerek bir öpelim dedik'
Atatürk büstünü öpen çocuk: 'İçimizden gelerek bir öpelim dedik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas

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