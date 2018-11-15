Atatürk Büstüne Saldırıldığını Duyan Çocuğun Verdiği Tepki Sosyal Medyada Büyük Beğeni Topladı
Çorlu'daki Atatürk büstüne baltalı saldırıyı duyan çocuk, gözyaşlarını tutamadı. Cumhuriyetin ilk yıllarından ve Atatürk'ten bahseden küçük çocuğun videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Çorlu'daki Atatürk büstüne yapılan baltalı saldırıyı duyan çocuk, gözyaşlarını tutamadı. Cumhuriyetin ilk yıllarından bahseden küçük çocuk, "Gelecek nesil Atatürk'ü sevsin saysın." dedi.
ÇORLU'DAKİ BÜSTE SALDIRI
Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na gelen bir kadın, üzerinde taşıdığı baltalayı çıkarıp, Atatürk'ün ayak kısmına vurmuştu. Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaşmıştı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Çorlu'daki Atatürk büstüne baltalı saldırıyı duyan çocuk, gözyaşlarını tutamadı.Küçük çocuk, "Gelecek nesil Atatürk'ü sevsin saysın." dedi. Cumhuriyetin ilk yıllarından ve Atatürk'ten bahseden küçük çocuğun videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.