Atatürk Bulvarında Yıpranan Kaldırım Yenileniyor

Adıyaman Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı üzerinde yıpranan ve deforme olan kaldırım yenileniyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan altyapı çalışmaları ile elektrik dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilen elektrik tellerinin yer altına alınma işleminden sonra yıpranan ve deforme olan kaldırımda düzenleme çalışması yürüten ekipler, yıpranan kısımlara parke taşı döşedi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren belediye görevlileri, Atatürk Bulvarında yıpranan kaldırıma geçici çözüm ürettiklerini dile getirerek, amaçların halkın mağduriyetini en aza indirmek olduğu belirtildi. - ADIYAMAN