Atatürk Bulvarında temizlik mesaisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atatürk Bulvarında temizlik mesaisi

Atatürk Bulvarında temizlik mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri Atatürk Bulvarında yıkama ve temizleme çalışmalarını gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri Atatürk Bulvarında yıkama ve temizleme çalışmalarını gerçekleştirdi.

Turgutlululardan gelen yoğun talepler doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda olan Atatürk Bulvarı Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Ekipler Atatürk Bulvarının caddeleri ve kaldırımlarını köpüklü suyla temizlendikten sonra tazyikli suyla yıkıyor. Temizlik çalışmalarının sonunda ise Atatürk Bulvarı daha temiz bir görünüme kavuştu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Atatürk Bulvarında gerçekleştirilen çalışmalara katılarak, incelemelerde bulundu.

Atatürk Bulvarının temizlenmesi hakkında konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepleri yerine getirmek için Atatürk Bulvarının yıkama ve temizlenmesi çalışmalarını gerçekleştirdik. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin uzun emekleri sonucunda temizlenen Atatürk Bulvarı şimdi eskisine göre daha temiz bir görünüme kavuştu. Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın daha sağlıklı yaşaması, daha temiz ve daha güzel bir Turgutlu için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Atatürk Bulvarında temizlik mesaisi
Atatürk Bulvarında temizlik mesaisi
Atatürk Bulvarında temizlik mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Murat Kurum Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Seda Sayan Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Diego Cyle Larin Fatih Terim Serdar Aziz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Atatürk Bulvarında temizlik mesaisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 16:23:14. #1.14#

title