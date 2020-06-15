Atatürk Bulvarında bozulan yollar yenileniyor Alanya Belediyesi kırsal ve merkez mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Alanya Belediyesi kırsal ve merkez mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki yolda meydana gelen çökme ve deformeler ekiplerin uğraşları sonucu gideriliyor.

Merkez ve kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmalarla kent estetiğini ve yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen Alanya Belediyesi, ulaşım hatlarını da daha güvenli ve seyir zevki yüksek hale getirmek için faaliyetlerine devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki yolun deforme olan 200 metrelik kısmında asfalt yenileme çalışması başlatıldı.

Alanya'nın her noktasında Alanya Belediyesi ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirten Başkan Yücel, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına ekiplerimiz ile gece gündüz demeden şehrimizin her noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda asfalt yenileme çalışmasına başladığımız Atatürk Bulvarı'ndaki yolda çalışmaları kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın kullanımına açmayı hedefliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA