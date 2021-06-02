Atatürk Bulvarı Yenileniyor

Adıyaman'ı baştan aşağı yenilemek için gayretle çalışan Belediyemiz, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilmesi planlanan düzenleme çalışmaları konusunda istişare toplantısı düzenledi.

Adıyaman'ı baştan aşağı yenilemek için gayretle çalışan Belediyemiz, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilmesi planlanan düzenleme çalışmaları konusunda istişare toplantısı düzenledi.

Adıyaman'ın her alanda daha ileriye gitmesi için gece gündüz demeden çalışan, yeni projelerin üretilmesi için destek sağlayan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, bu kez de şehrin vitrini olarak kabul edilen Atatürk Bulvarı'ndaki düzenleme çalışmaları için kolları sıvadı.

Daha önce Ankara'da bakanlık ve genel müdürlük nezdinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde gündeme getirdiği ve ısrarcısı olduğu Atatürk Bulvarı'nın yenilenmesi konusunda bu kez Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya gelen Başkanımız ve yöneticilerimiz, Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ile gelinen nokta hakkında istişarelerde bulundu.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğinde Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen istişare toplantısına Karayolları 8. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan, Karayolları 87. Şube Şefi Emrullah Metin, Belediye Başkan Yardımcılarımız Şerif Ayaz, Ramazan Oruç ve Mithat Töken, ilgili birim müdürlerimiz ile teknik personellerimiz katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Atatürk Bulvarı'ndaki düzenleme ve yenileme çalışmalarının Temmuz ayının ortasında başlayacağını belirterek, "Karayolları 8. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ve teknik ekibiyle, belediyemizdeki teknik ekibimizin katılımıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Atatürk Bulvarı'nın alt ve üst yapısının yenilenmesi ve 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bulunduğu kavşağa yapılması planlanan köprülü kavşak çalışmasının ihale süreci hakkında değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah Temmuz ayının ortasında Atatürk Bulvarı'nın refüjünü, bordürünü, kaldırımını, asfaltını, aydınlatmasını, suyunu ve fiber altyapı sistemini Karayolları Bölge Müdürlüğü ile birlikte yenilemeye başlayacağız" diye konuştu.

Adıyaman için oldukça önemli sayılan bu projenin gerçekleşecek olmasında emeği geçenlere de ayrı ayrı teşekkür eden Başkanımız, konuşmasını yeni projelerle Adıyaman'a değer katmaya devam edeceklerini söyleyerek tamamladı.

Karayolları 8. Bölge Müdürü Ceylan ise yaptığı konuşmada, Karayolları tarafından gerçekleştirilecek çalışmaların planı hakkında bilgiler vererek, uyum içerisinde çalıştıklarını söylediği Başkanımıza teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre