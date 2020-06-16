Atatürk Bulvarı'nda 3 araçlı zincirleme kaza
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Atatürk Bulvarı'nda 3 araçlı zincirleme kaza

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan ve şehrin en işlek bulvarlarından biri olan Atatürk Bulvarı üzerinde 3 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Atatürk Bulvarı'nda 3 araçlı zincirleme kaza
16.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:38

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan ve şehrin en işlek bulvarlarından biri olan Atatürk Bulvarı üzerinde 3 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarında seyir halinde olan 41 GK 351 plakalı otomobile, 34 LS 1899 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan 41 GK 351 plakalı otomobil ise, Çıracılar Caddesi'nden Atatürk Bulvarı'na doğru çıkmak isteyen 54 TT 453 plakalı otomobile çarptı. Toplamda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, şehrin trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı yerlerden birisi olan bulvarda meydana gelen kaza sonrası, bölgeye gelen polis ekiplerince trafik tek şerit üzerinden kontrollü bir şekilde sağlandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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