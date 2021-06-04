Atatürk Bulvarı asfaltlanıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun tarafından 2021 in asfalt yılı ilan edilmesine takiben Bandırma'nın dört bir yanında asfalt ve yol çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun tarafından 2021 in asfalt yılı ilan edilmesine takiben Bandırma'nın dört bir yanında asfalt ve yol çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Kayacık Caddesi ve ayrıca İDO, liman trafiğini şehir dışına ulaştıran Atatürk Bulvarında asfalt yenileme çalışmaları halk tarafından büyük beğeni topluyor.

Bütün çalışmaları bizzat yerinde inceleyen Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun; "Çok kısa sürede bu güzel kentin tüm cadde ve sokaklarını güzelleştireceğiz. Hemşerilerime sabırları ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı