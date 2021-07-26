Atatürk Botanik Bahçesi tıklım tıklım
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Atatürk Botanik Bahçesi tıklım tıklım

Atatürk Botanik Bahçesi tıklım tıklım
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye'nin ve Başkentin en uzun koşu ve yürüyüş yollarından birine sahip olan Atatürk Botanik Bahçesi'nin yerli ve yabancı turistler tarafından tıklım tıklım doldurulduğunu belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye'nin ve Başkentin en uzun koşu ve yürüyüş yollarından birine sahip olan Atatürk Botanik Bahçesi'nin yerli ve yabancı turistler tarafından tıklım tıklım doldurulduğunu belirtti. Altınok, "Spor yapmak isteyenlerin vazgeçilmez mekanı olan Atatürk Botanik Bahçemiz özellikle akşamları Ankara dışından ve yurt dışından gelen vatandaşlarımızın dinlenme merkezi oluyor. Burası bilenlerin gelmek için can attığı bir cennet, bilmeyenler için ise keşfedilmemiş bir cennet... " dedi.

GÖNÜLDEN MUHABBET

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, içinde barındırdığı canlı ve bitki türleriyle Ankara'nın gözde dinlenme mekanlarından biri olan Atatürk Botanik Bahçesinde her akşam vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Burada dinlenen ve spor yapan vatandaşları selamlayan ve onların sıcak muhabbetlerine ortak olan Altınok, vatandaşlardan gelen taleplerin ivedilikle yerine getirilmesi için de ilgili birim müdürlüklerine talimatlar veriyor.

"OKSİJEN DEPOSU BİR VAHA"

Çocuklarını gönül rahatlığıyla gezdirmek isteyen ailelerin Atatürk Botanik Bahçesini tercih ettiğini söyleyen Altınok, "Bu bahçemizde kuşlar, çiçekler ve güller ile çiçek ve meleklerimiz olan çocuklarımız huzurumuzun bir parçası… Aileler hem piknik yapıyor hem de spor. Başkentte oksijen deposu bir vaha arıyorsanız adres, Atatürk Botanik Bahçemizdir. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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