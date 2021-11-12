Atatürk "Bir Nefes" başlıklı konserle anıldı

Orhun Orhan şefliğinde gerçekleşen konserde; Mithatcan Öcal'ın "Sergi ve Koda" isimli eserinin dünya prömiyeri; Özkan Manav'ın üflemeli çalgılar, timpani ve ksilofon için Sinfonietta eserinin Türkiye prömiyeri yapıldı.

CRR'de, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında Gedik Filarmoni Orkestrası'nın verdiği konserle anıldı. Konseri kuşağının önde gelen orkestra şeflerinden olan Orhon Orhun yönetti.

Genç Besteci Müthatcan Öcal'dan Sergi ve Koda

Genç besteci Mithatcan Öcal, konserde dünya prömiyeri gerçekleşen eseri Sergi ve Koda'yı şöyle anlatıyor: "Müziğin bitmiş haline sonradan baktığımda, kuşbakışı iki parçadan ibaret bir forma sahip olduğunu fark ettim. İlk parça, bizlere direkt olarak konuşan, nispeten eğlenceli, ne söylediği belli olan köşeli hatlara sahipken, ansızın gelen minör ton ve uzun sesler ile bu eğlence yerini, durağan ve cebir ile pârelere ayrılmış zamanın algısıyla tespit edilemeyen dokusal kesitlere bırakıyor. Sonrasında müzik, usulca yükselerek yaptığı zirvenin ardından sönerek yok oluyor.

30 Yıl Aradan Sonra Türk Müzisyenler Tarafından İlk Kez Yorumlanan Eser: Özkan Manav'dan Sinfonietta

Konserde Türkiye prömiyeri gerçekleşen eser ise Adnan Saygun'un öğrencisi olan Özkan Manav'ın üflemeli çalgılar, timpani ve ksilofon için Sinfonietta idi.Eser, "Meno mosso","Lento", " Vivo" ve"Più mosso" olarak dört bölümden oluşuyor. Sinfonietta'nın ilk seslendirilişi 1991 yılı sonbaharında Kişinev, Moldova'da yapılmış. Türkiye'deki ilk seslendirilişi Kişinev konserinden iki hafta sonra, 7 Aralık 1991'de İstanbul'da CRR Konser Salonu'nda yapılan yapıt, Türkiye'deki ilk seslendirilişinden tam 30 yıl sonra Türk dinleyicisiyle yine CRR Konser Salonu'nda buluşmuş oldu. 1991 yılında Moldova Filarmonik Senfoni Orkestrası üyeleri, 1993 yılında ise Moskova Yeni Müzik Topluluğu ile Ankara Yeni Müzik Festivali'nde seslendirilen Sinfonietta, ilk kez Türk müzisyenler tarafından yorumlanmış oldu.

"Bir Nefes" başlıklı bu özel konserde son olarak; Strauss'un gençlik döneminde yazmış olduğu melodik,lirik bir eser olarak bestecinin karakterini yansıtan Wind Serenade Op. 7 icra edildi.

Konser salonu dolduran müzikseverlerin yoğun alkışlarıyla sona erdi.

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