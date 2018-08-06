Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, Samsun'da Tanıtıldı

MUĞLA (İHA) – Marmaris Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı sorumlusu Fen Bilimleri Öğretmeni Cansu Karaman, çalıştığı kurumu ve Marmaris'i Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum 6" adlı 4004 TÜBİTAK Projesi'nde temsil etti.

Prof. Dr. Hüseyin Kalkan tarafından yürütülen projeye Şanlıurfa, Bingöl, İzmir, Samsun, Burdur, Antalya, Kayseri, Gaziantep, Muğla, İstanbul gibi şehirlerden 66 öğretmen ve eğitmen katıldı. 4 gün süren eğitimler kapsamında astronomi alanında uzman eğitmenler tarafından çeşitli atölye çalışmaları ve seminerler düzenlendi. Fen Bilimleri Öğretmeni Cansu Karaman ise Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda düzenlenen "Yenilikçi Çocuklar Atölyesi"ne ilişkin diğer katılımcılara bilgi verdi. - MUĞLA