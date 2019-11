11.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:57

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Beylikdüzü'nde sevdiği şarkılarla anıldı.



Beylikdüzü Belediyesi'nin "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" etkinlikleri çerçevesinde BAKSM'de düzenlediği konserde Beylikdüzü Belediyesi Musiki Derneği Korosu'nun söylediği şarkılar dinleyicilerden büyük alkış aldı. Oğuzhan Bolbol'un şefliğinde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)'nde gerçekleşen konsere, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve vatandaşlar katıldı. "İzmir'in Kavakları, Vardar Ovası, Benim Yarim Gülüşünden Bellidir, Havada Bulut Yok, Çökertme" gibi hep bir ağızdan söylenen şarkı ve türküler eşliğinde Mustafa Kemal Atatürk saygı ve şükranla anıldı.



"Manevi şahsiyatı önünde saygıyla eğiliyoruz"



Konserin sonunda seslendirilen İzmir Marşı'nın ardından sahneye çıkan ve notaların gücüne her zaman inandığını söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık "Bugün, bizim için çok özel bir gün. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlandığı günün üzerinden 81 yıl geçmiş. Atatürk'ü bugün, sevdiği parçaları hep birlikte söyleyerek yad ettik. Ata'mızı özlemle, şükranla minnetle anıyor; manevi şahsiyatı önünde saygıyla eğiliyoruz. Atamızın fikirleri her zaman bizlerle birlikte olacak. O'nun fikrimizde ve kalbimizde yaşadığını her birimiz biliyoruz. Kesinlikle Mustafa Kemaller ölmez. İyi ki varsın Atam. Atatürk'ü Anma Günü etkinliklerimizin ilk anından son anına kadar aramızda olan, bizi yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime de saygı ve sevgilerimi sunuyor; yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA